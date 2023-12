​Bu illərdə doğulanları 2024-də karyera yüksəlişi gözləyir

Çinin ulduz falı qarşıdan gələn Əjdaha ili əlaqəli proqnozları açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, 2024 bəzi illərdə doğulanların karyerasında ciddi irəliləyişlər etmək imkanı verəcək.

Astroloqların fikrincə, gələn ildə böyük layihələrə başlanılmalıdır. Daha yaxşısı isə mövcud olanları davam etdirməyə və ya tamamlamağa diqqət etməkdir. Bu, təsirli nəticələr əldə etməyə və ya qazancınızı ikiqat artırmağa imkan verəcək.

Məlumata görə, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003-cü illərdə doğulanlar qarşıdan gələn il karyeralarında uğur və ciddi yüksəliş hiss edəcək. Onlar peşəkar nüfuzlarını və təsirlərini gücləndirə biləcəklər. Eyni zamanda, astroloqlar karyera istəkləri üçün istəkləri aşağı salmamağı məsləhət görürlər. Bürcün nümayəndələri nə qədər yüksək vəzifələrə müraciət edərlərsə, bir o qədər də yaxşı mövqelər əldə edə biləcəklər.

Ancaq o da qeyd edilir ki, daha yüksək vəzifələr də artan məsuliyyətlə gəlir. Ona görə də bunu öz üzərinizə götürməyə hazır olmalısınız.

Həmçinin sadaladığımız illərdə doğulanların siyasi sahədə irəliləmələri də mümkündür.

