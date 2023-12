Rusiyanın paytaxtı Moskvada Yeni il ərəfəsində atəşfəşanlıq planlaşdırılmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər meriyasından TASS-a məlumat verilib.

“Keçən il olduğu kimi, bu il də bayramı atəşfəşanlıqsız qeyd edəcəyik”, - məlumatda qeyd olunub.

