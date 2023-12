"Komedixana" aktyorlarının yaşları: Ən gəncinin 27, ən yaşlısının isə...

Hazırda Azərbaycanın ən çox sevilən komediya layihəsi "Komedixana"dır.

2019-cu ildən "Xəzər" telekanalında yayımlanan layihə qısa zamanda izləyicilərin böyük marağına səbəb oldu. İllərdir həm televiziyada, həm də "YouTube"da yüksək reytinqlər əldə edən ekran işi izləyicilər tərəfindən çox sevilir. Hətta indiyə kimi bir çox aktyor və aktrisa layihədən ayrılsa da, "Komedixana" əvvəlki kimi maraqla izlənilməyə davam edir. Bu gün isə insanların üzündə təbəssüm yaradan sənətçilərin yaşlarına nəzər salacağıq.

Sizcə, "Komedixana"nın ulduzlarının neçə yaşı var?

Metbuat.az hit.az-a istinadən siyahını təqdim edir:

Ənvər Abbasov

2 iyun 1985-ci ildə dünyaya gələn sevilən sənətçinin 38 yaşı var.

Zarina Qurbanova

17 dekabr 1990-cı ildə doğulan gözəl aktrisanın isə bir neçə həftə sonra 33 yaşı olacaq.

Müşfiq Şahverdiyev

11 sentyabr 1983-cü ildə dünyaya gözlərini açan məşhur aktyorun 40 yaşı var.

Xəyalə Quliyeva

26 aprel 1980-cı ildə anadan olan tanınmış aktrisanın isə yaşı 43-dür.

Cavidan Novruz

12 fevral 1987-ci ildə dünyaya gələn məşhur aktyorun da 36 yaşı var.

Mələk Kazımova

25 iyul 1996-cı ildə dünyaya gələn gözəl aktrisanın 27 yaşı var.

Mənsur Şərif

25 fevral 1990-cı ildə dünyaya gözlərini açan məşhur aktyorun yaşı isə 33-dür.

Həsrət Həsrətov

11 aprel 1983-cü ildə doğulan sevilən aktyorun 40 yaşı var.

İlkin Misgərli

6 yanvar 1983-cü ildə anadan olan tanınmış aktyorun da 40 yaşı var.

Nicat Rəhimov

17 aprel 1987-ci ildə doğulan aktyorun da yaşı 36-dır.

