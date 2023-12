Özündən başqa heç kimi sevməyən bürclər - Ən eqoistlər

Eqoizm bir xarakter xüsusiyyəti kimi görünsə də, əslində eqoizmi tətikləyən Bürc işarəsidir. Eqoist insanlar başqalarının uğurlarına sevinməzlər. Onların sosial əlaqələri kifayət qədər zəifdir və həyatları boyu yalnız özlərinə əhəmiyyət verirlər. Nə qədər yaxın olsalar da, ətrafdakı birisi uğur qazandıqda narahat olur, uğurlarına kölgə salmaq üçün fərqli rəftar nümayiş etdirir, onu aşağı salmağa çalışırlar.

Başqasının uğuruna dözə bilməyən və həmişə öz istəklərinə uyğun hərəkət edən insanlar eqoist olaraq təyin olunur. Astrologiya isə insanların şəxsiyyətlərinin mürəkkəb cəhətləri haqqında məlumat verir. Yaxşı, astrologiyada hansı bürc ən eqoistdir?

Metbuat.az lent.az-a istinadən ən eqoist 6 bürc işarəsini təqdim edir.

Buğa

Buğa bürcünün əsas məqsədlərindən biri rahat, xoşbəxt və dəbdəbəli bir həyat sürmək ola bilər. Ancaq hər kəs bunu edə bilməz. Buna görə də, Buğa bürcləri digər insanların onlardan daha uğurlu olduğunu gördükdə onlara çox paxıllıq edirlər.

Özlərindən daha yaxşı həyat sürdükləri üçün başqalarını pis hiss edə bilərlər. Buğa bürcləri istədiklərini əldə etmədikdə dəli ola bilərlər.

Xərçəng

Xərçəng bürcü sevməyə və sevilməyə böyük əhəmiyyət verir. Bu səbəbdən başqalarının onlardan daha çox diqqət çəkdiyini hiss etdikdə həmişə diqqət istəyər və dəli olurlar.

Başqasının daha məşhur olması Xərçəng bürclərini qəzəbləndirə bilər. Xərçəng bürcü sevdiklərini və dostlarını çox maraqlandırır və həmişə onlara dəyər verir. Eyni dəyəri özü görə bilmədiyi zaman cəsarətli bir insan ola bilər.

Şir

Onlar mehriban olduqları qədər eqoist də ola bilərlər. Şirlər gizli şəkildə başqalarının istədiklərindən daha çox özləri haqqında düşünürlər. Həmişə rəhbərlikdə olan biri kimi güclərini itirməyə dözə bilmirlər.

Başqaları gülümsəyirsə, Şirlər bədbəxt olduqları zaman onlara kölgə salmağa çalışırlar. Şir bürcü insanları həmişə ən yaxşı olmağa çalışırlar. Əgər özlərindən üstün birini görsələr, bu, onların eqoist tərəflərini dərhal ortaya qoyar. Bütün diqqəti cəlb etmək üçün əlindən gələni edir.

Qız bürcü

Qız bürclərinin qısqanc olduğu çox açıqdır. Başqaları bir iş fürsəti və ya gözlədikləri mükafatı təmin etdikdə qısqanclıqdan dəli olurlar.

Qızlar son dərəcə çalışqan və vasvası insanlardır. Nəyəsə nail olmaq üçün çox çalışırlar. Ancaq rəqiblərindən biri Qız bürcündən daha yaxşı bir iş görəndə onu aşağı salmağın yollarını axtarır. Rəqibini məğlub edib zirvəyə qalxmaq üçün bütün gücünü sərf edir.

Tərəzi

Tərəzilər xoşbəxtlikləri gündəmə gələndə güzəştə getmirlər. Uğur qazanana və həyatlarından razı qalana qədər daim çalışırlar.

Tərəzilər çox həvəsləndirici insanlar olsalar da, başqalarını xoşbəxt görməyə dözə bilməyən eqoist insanlardır. Başqaları onlardan daha xoşbəxt olduqda çox narahat və əsəbi davrana bilərlər.

Əqrəb

Əqrəblər həmişə həyatdan zövq almaq istəyirlər. Bütün planlarını addım-addım reallaşdıraraq gözəl həyat sürmək arzusundadırlar. Onlar həmişə yeganə uğurlu insan olmağa çalışırlar.

İşlər yolunda getməyəndə intiqam almaq və həyatı hamı üçün acınacaqlı etmək üçün müxtəlif planlar qururlar. Başqalarının onları qabaqladığını hiss etdikdə dəhşətli şeylər edə bilərlər.

Qoç, Əkizlər, Oxatan, Oğlaq, Dolça və Balıqlar başqalarının uğur qazandığını görməkdən həzz alırlar. Heç vaxt qısqanclıq hiss etməzlər və eqoist davranmazlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.