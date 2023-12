Vaqif Xaçaturyan Bakıdan qızına zəng edib bunları dedi

Xocalı rayonunun Meşəli kəndindəki soyqırımına görə Bakı Hərbi Məhkəməsinin 15 il azadlıqdan məhrum etdiyi Vaqif Xaçaturyan ailəsilə danışıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun qızı Vera Xaçatryan "hraparak.am"a açıqlayıb. Vera Xaçatryan bildirib ki, atası ilə telefon danışığı bir neçə gün əvvəl baş tutub.



"Bu yaxınlarda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi vasitəsilə görüşdük. O, sadəcə, yaxşı olduğunu, dərman qəbul etdiyini dedi. Başqa heç nə demədi. Bizə ayda bir dəfə zəng edir", - Vera Xaçatryan deyib.



Noyabrın 7-də Bakı Hərbi Məhkəməsi 68 yaşlı Vaqif Xaçatryan haqqında hökm çıxarıb. O, 1992-ci ildə Meşəli kəndində baş verən qətliamda təqsirləndirilərək 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

