YAP-çı deputat Elman Nəsirov "TV Musavat"ın efirində yayımlanan "Canlı debat" verilişində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputat uşaqpulu məsələsindən danışıb.

Dövlət tərəfindən edilən sosial yardımları sadalayan Elman Nəsirov hesab edir ki, "uşaqpulu verilmir" ifadəsini işlətmək düzgün deyil.

O qeyd edib ki, 611 min uşaq digər kateqoriayalar altında sosial müavinət alır və bu məqsədlə dövlət tərəfindən 680 milyon manat vəsait ayrılıb.

Verilişin sözügedən hissəsini təqdim edirik:

