Türkiyə Superliqasında 18-ci turunda "Fənərbaxça" "Qalatasaray"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşma qolsuz başa çatıb. 44 xala malik komandalar 1-2-ci yerləri bölüşürlər. "Fənərbağça" top fərqinə görə ilk sırada qərarlaşıb.

