"Kurtlar Vadisi" serialında canlandırdığı Abdulhey obrazı ilə məşhurlaşan türk aktyor Kənan Çobanın son halı izləyicilərini təəccübləndirib.

Metbuat.az bildirir ki, aktyor özünün sosial media hesabında ailəsi ilə birgə görüntüsünü paylaşıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.