Sumqayıtda Yeni ilin ilk günü dünyaya gələn uşaqlardan biri də şəhid Ramil Rəhimovun qız övladıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, körpəyə şəhidin öz arzusu ilə Yağmur adı verilib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri olan Ramil Rəhimov 20 sentyabr 2023-cü il tarixində həyata keçirilmiş antiterror əməliyyatı zamanı şəhid olub.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

