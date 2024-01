Ərimə dərs oldu, mənə ev bağışladı - Vəfa Şərifova

"Həyat yoldaşım Famildən ayrılmaq istəyirdim. Sonra onun peşman olduğunu və məni sevdiyini hiss elədim. Onsuz da məni sevdiyini bilirdim və buna şübhəm də yox idi. Amma soyuqluğu var idi. Ayrılmağım bir dərs oldu, istədim ki, bu addımımla hər şey düzəlsin".

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Vəfa Şərifova qonaq olduğu "Rəngarəng səhər" verilişində deyib.

Həyat yoldaşı, iş adamı Famil Xəlilovla əvvəlcə ayrıldığını, sonra isə barışdığını açıqlayan sənətçi bildirib ki, bu barışığın şərəfinə əri ona "Ağ şəhər"də yeni tikili binada ev hədiyyə edib:

"Barışmağımıza görə Famil mənə hədiyyə verib. Amma o böyük bir hədiyyə deyil. Ərim mənə "Ağ şəhər" ərazisində yerləşən yeni tikili binaların birində mənzil hədiyyə alıb".

Qeyd edək ki, V.Şərifovanın Famil Xəlilovdan bir qız və bir oğul övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.