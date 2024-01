Müğənni Xatun Əliyeva Məkkəyə Həcc ziyarətinə yollanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı bu barədə sosial media hesabında paylaşım edib.

O, Məscidül-Həramdan çəkdiyi görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb.

