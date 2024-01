Türkiyənin “Boluspor” klubu azərbaycanlı futbolçu Vüsal İsgəndərli ilə 1,5 illik anlaşma imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.

