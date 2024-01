Ağdaşda yük avtomobili "KamAZ"a çırpılıb, sərnişin ölüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, Ağdaş rayonunun Əmirarx kəndi ərazisində Əkbər Süleymanovun idarə etdiyi “Mercedes Atego” markalı yük avtomobili qarşısında hərəkətdə olan “KamAZ”a çırpılıb. Hadisə nəticəsində “Mercedes”də sərnişin qismində olan Bakı şəhər sakini,1976-cı il təvəllüdlü Elşən Qocayev aldığı xəsarətlərdən ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

