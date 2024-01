Ağdərə şəhərində silah-sursat tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN məlumat yayıb.

Məlumata görə, Tərtər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Ağdərə şəhəri ərazisində 1 ədəd “F-1” qumbarası, 919 ədəd avtomat patronu, 9 ədəd patron darağı və 1 ədəd süngü bıçaq tapılıb.



