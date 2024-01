Aparıcı Aytən Səfərova imicində dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səfərova yeni görünüşünü sosial media hesabında paylaşıb. İzləyiciləri aparıcının ünvanına təriflər yağdırıblar. Onlardan bəziləri aparıcının çox dəyişdiyini, ilk baxışdan tanımadıqlarını bildiriblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

