90-cı illərin məşhur "Təbriz" estrada qrupunun rəhbəri, müğənni Vüqar Yusubov vəfat edib.

Metbuat.az Azpost.info-ya istinadla bildirir ki, bu barədə yazıçı Şəhriyar Del Gerani məlumat verib.

Vüqar Yusubov 80-ci illərin sonunda azərbaycanlı milyoner Cənnət Əliyevin Rusiyada yaratdığı "Təbriz" qrupunun başçısı olub. Qrupun ifa etdiyi "Təbriz" mahnısı öz dövrünün hit mahnısı idi.

Vüqar Yusubov daha sonra fəaliyyətini Azərbaycanda davam etdirib.

