Yüksək təzyiqi aşağı salan DÖRD MEYVƏ

Yüksək qan təzyiqi və ya hipertoniya infarktdan tutmuş bir çox ciddi sağlamlıq problemlərinin xəbərdaredici əlamətidir.

Metbuat.az Baku.ws-a istinadən yüksək təzyiqi aşağı salmaq üçün istehlak edilməli dörd qidanı təqdim edir:

Banan

Bu meyvələr ürəyə faydalı olan kaliumla zəngindir, natriumun orqanizmə təsirini azalda və qan damarlarının divarlarında gərginliyi aradan qaldıra bilir. Makronutrient bədəndən artıq mayenin çıxarılmasına kömək edir.

Avokado

Banan kimi, avokadoda da böyük miqdarda kalium var. Bundan əlavə, meyvədə ürək-damar sağlamlığını yaxşılaşdıran pəhriz lifi var.

Giləmeyvə

Moruq, qaragilə və böyürtkən hipertoniya üçün faydalıdır. Giləmeyvələrdə antosiyaninlər də daxil olmaqla antioksidanlar var ki, bu da tədqiqatların qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edə biləcəyini göstərir.

Kivi

Bu meyvə bir C vitamini mənbəyidir və qan təzyiqini aşağı salmağa kömək edir. Bildirilir ki, elmi məqalələr hipertoniya üçün yaşıl meyvənin faydalarını sübut edib. Son araşdırmalar göstərir ki, gündəlik kivi yemək sistolik qan təzyiqini aşağı sala bilər.

