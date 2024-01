Azərbaycanda quzu əti bahalaşıb.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Bakı və rayonlarda quzu ətinin bir kilosu 20 manata təklif olunur.

Bir neçə gün öncə isə quzu ətinin qiyməti 16-17 manat arası dəyişirdi.

Mal və quzu ətinin qiymətinin qalxdığını satıcılar da təsdiqləyib.

