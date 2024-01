"Barselona" klubunun prezidenti Joan Laporta "Azərbaycan" mahnısını oxuyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı biznesmen Adnan Əhmədzadə Joan aportanın da olduğu şənlikdə Yeni İli birlikdə keçiriblər. A.Əhmədzadənin oxuduğu "Azərbaycan" mahnısına Joan Laporta da qoşulub. Daha sonra isə "Barselona" klubunun himni ifa edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.