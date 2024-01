Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu il Qırğızıstana səfər edəcək.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, bu barədə Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan qırğızıstanlı həmkarı Jeenbek Kulubayev ilə birgə mətbuat konfransı zamanı məlumat verib.

O qeyd edib ki, səfər çərçivəsində Yüksək Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı Zirvəsi baş tutacaq.

