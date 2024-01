SABİNA parfümeriya və kosmetika mağazaları şəbəkəsi - "SABİNA P AND C" MMC ləğv olunduğunu elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kreditorlar iki ay ərzində tələblərini AZ1005 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Əziz Əliyev küçəsi, ev 11 ünvanına bildirə bilərlər.

2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınmış "SABİNA P AND C" MMC-nin qanuni təmsilçisi Quliyev Elmar Ramiz oğludur.

