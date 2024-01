Portuqaliyalı superulduz Kriştiano Ronaldo sevgilisi Corgina Rodrigezlə paylaşdığı foto ilə pərəstişkarlarını heyran edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Əl-Nəssr”in futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanı Pro Liqasının qış fasiləsində sevgilisi ilə tətilə çıxıb. O paylaşdığı foto ilə sevgilisinə növbəti dəfə sevdiyini bildirilib. Ronaldonun paylaşımına sosial media istifadəçiləri yaxşı reaksiya göstərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.