Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirova ağır itki üz verib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, millət vəkilinin anası rəhmətə gedib.



"Bu gün mənim üçün müqəddəs olan varlığı-anamı itirdim. Elə bilirdim həmişə mənimlə olacaq", - deputat qeyd edib.

Allah rəhmət eləsin!

