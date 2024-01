“Real Madrid”in türk futbolçusu Arda Gülərin “Tiktok”da paylaşdığı video gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kriştiano Ronaldo ilə çəkdiyi videolarla tanınan sosial media fenomeni Svetlana Alekseeva Arda Gülərlə birlikdə olduğu bir restoranda Azərbaycanda məşhur olan "Bir dənə çay verərsən, çay" deyimini təkrarlayıb.

