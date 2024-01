Gülyanaq Məmmədova sosial şəbəkə hesabında ilk dəfə öz övladları ilə görüntüsünü paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, 3 oğlunu paylaşan Xalq artisti oğlunun ad günü olduğunu qeyd edib:

"Səni yeni yaşın münasibəti ilə təbrik edirəm, canım oğlum. Bu təbriklərə də qoşulan hər kəsə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm".



Qeyd edək ki, müğənninin 4 övladı var.

