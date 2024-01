Azərbaycan-Latviya diplomatik münasibətlərinin 30-cu ildönümü qeyd edildi - F

11 yanvar 2024-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycan Respublikası və Latviya Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə tədbir və sərgi keçirilib.

XİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, tədbirdə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbər heyəti, Milli Məclisin üzvləri, Latviya Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin əməkdaşları, eləcə də digər qonaqlar iştirak edib.

Tədbir hər iki ölkənin dövlət himnlərinin səslənməsi ilə başlayıb.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30-cu ildönümü münasibətilə təbriklərini çatdırıb. Azərbaycan və Latviya arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin 30 il ərzində müxtəlif, o cümlədən siyasi, iqtisadi, humanitar, elmi-texniki, mədəni və s. istiqamətlər üzrə inkişafından ətraflı bəhs olunub. Ali və yüksək səviyyəli səfərlər və təmasların, habelə Strateji Dialoqun ötən il Bakı şəhərində keçirilmiş ikinci iclasının əməkdaşlığın genişləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynadığı qeyd edilib.

Daha sonra çıxış edən Latviya Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Edqars Skuya, diplomatik münasibətlərin 30 illiyi münasibətilə öz təbriklərini çatdırıb, münasibətlərin bundan sonra da inkişafına ümidvarlıq ifadə edib. Azərbaycan və Latviya arasında münasibətlərin tarixindən bəhs olunub, tarixi ənənələr, qarşılıqlı dostluq və əməkdaşlığa əsaslanan əlaqələrin bugün də uğurla inkişafının məmnunluq doğurduğu diqqətə çatdırılıb.

Çıxışlardan sonra iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi ilə bağlı Azərbaycan və Latviya xarici işlər nazirlərinin təbrik məktublarının mübadiləsi baş tutub.

Tədbirin sonunda iştirakçılar Azərbaycan və Latviya arasında diplomatik münasibətlərin 30 illiyinə həsr edilmiş sərgi ilə tanış olublar.

