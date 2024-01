Müğənni Pünhan Piriyevə ağır itki üz verib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, sənətçinin atası Rəhman Piriyev dünyasını dəyişib.

O uzun müddət idi ki, xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

İfaçının atası bu gün Hacıqabul rayonunda torpağa tapşırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.