Bakı-Naxçıvan avtobus reysləri təxirə salınıb.

Bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

Buna səbəb İran İslam Respublikasında olan hava şəraiti və yolların vəziyyətidir.

Məlumata görə, 14 və 15 yanvar tarixlərində avtobus reysləri olmayacaq.

