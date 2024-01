İspaniya Superkubokunun final oyununda “Real” və “Barselona” komandaları üz-üzə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyadda şəhərindəki “Əl-Əvval Park” stadionunda baş tutan qarşılaşma Madrid klubunun 4:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

