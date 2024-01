"Real"a məğlubiyyət "Barselona"nı qarışdırdı - Xavi qovulur?

İspaniya Superkubokunun final oyununda “Real Madrid” “Barselona”nı 4-1 hesabı ilə məğub edəndən sonra Xavi Hernandezin istefaya göndərilməsi məsələsi gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hələ bir neçə oyun əvvəl “Barselona”nın bir sıra məşqçilərlə maraqlandığına dair xəbərlər dərc edilmişdi. “Barcelona” rəhbərliyi baş məşqçi Xaviyə güvəndiklərini və onu istefaya göndərilməsi barədə planların olmadığını bəyan edib.

Klubun idman direktoru olan Deko isə "Xavi qovulacaqmı?" sualınaa "Bu sualın mənası yoxdur. Baş məşqçi hər kəsin etimadına arxalanmağa davam edir. Bu baxımdan heç nəyi dəyişməyən bir məğlubiyyətdir” deyə cavab verib.

