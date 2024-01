Azərbaycanın veteran futbolçusu Səməd Hacıyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Araz-Naxçıvan” klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Səməd Hacıyev Naxçıvan təmsilçisinin heyətində çıxış edib.

