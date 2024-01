"Naxçıvan" Universiteti təşkilati-hüquqi formasını dəyişərək MMC-yə çevrildiyini elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Naxçivan" Universiteti 1999-cu ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun qanuni təmsilçisi Anar Altay oğlu Kazımovdur.

