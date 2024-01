Xocalı sakinlərinə müjdə: Canlı yayımda elan edildi - VİDEO

Xocalı şəhərində tikinti-quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Bakı Abadlıq Mərkəzinin memarı Elnur Abdullayev AZTV-yə açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, hazırda şəhərdə 283 evdə əsaslı təmir-bərpa işləri aparılır:

"Eyni zamanda, Xocalı şəhərinin bütün kommunikasiya xətləri yeraltı inşa olunur. Ətraf ərazilər tullantılardan təmizlənir. Sakinlərin "Birinci Qayıdış" Dövlət proqramı çərçivəsində Xocalıya köçürülməsi planlaşdırılıb".

Memar bildirib ki, Xocalı şəhərində mənzillərin əsaslı təmir işləri yaxın vaxtlarda başa çatacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.