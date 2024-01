“Real Madrid”in futbolçusu Arda Gülerin məşq zamanı sərgilədiyi performans komanda yoldaşları tərəfindən də maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, istedadlı futbolçunun driblinqləri və topla rəftarı heyrətə gətirib. Məşq zamanı Ardanın Toni Kroosu driblinqlə aldatması futbolçuların marağına səbəb olub. Kroosla yanaşı “Real”ın digər futbolçuları Ardanın təcrübəli futbolçunu uğurlu manevrlə aldatmasının alqışlayıblar.

