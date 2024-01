Lənkəranda ər və arvad dəm qazından boğularaq ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rayonun Göyşaban kənd sakinləri - Murad Aydın oğlu Cəfərov və Bənövşə Abduləli qızı Cəfərovanın meyitləri yaşadıqları evdə yaxınları tərəfindən aşkar edilib.

Onların dəm qazından zəhərlənərək öldükləri ehtimal olunur.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.