Müğənni Roza Zərgərli dəbdəbəli evini nümayiş etdirib.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi mənzilindən video yayımlayıb.

Qeyd edək ki, Roza açıqlamasında evinə yeni köçdüyünü demişdi.

