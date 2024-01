Əməkdar artist Nailə İslamzadə arxiv görüntülərini paylaşıb.

Videonu “Facebook”da paylaşan İslamzadə bu sözləri qeyd edib:

“Son zamanlar bir neçə sayt və səhifə qadınların, o cümlədən də mənim xarici görünüşümü daha çox müzakirə edirlər. Düşünürəm ki, əgər bu görünüşün arxasında intellekt, savad, dünyagörüşü, etik davranış, ailəsinə, cəmiyyətə verdiyi fayda dayanmırsa, o gözəllik heçdir! Bu video 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəlinə aiddir”.

