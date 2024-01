Bakı şəhəri 247 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi, şəhid Süleyman Qarayevin həyat yoldaşı Şəlalə Qarayevaya şagirdlər tərəfindən doğum günü sürprizi hazırlanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Pozitiv görüntülər izləyicilər tərəfindən bəyənilib, onlar şagirdlərin bu düşüncəli addımını yüksək dəyərləndiriblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

