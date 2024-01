Azərbaycanda yaşayan ailə çox uşaqlı olması ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailənin 16 uşağı var. 42 yaşlı 17-ci uşağa hamilədir.

Ətraflı sujetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.