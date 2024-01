"Qarabağda sülhməramlıların yerləşdirilməsinin İrəvana aidiyyəti yoxdur" - Lavrov

Rusiya sülhməramlılarının Qarabağda yerləşdirilməsi məsələsi Ermənistana aidiyyatı yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Nyu-Yorkda keçirilən mətbuat konfransında Report-un ABŞ bürosunun sualını cavablandırarkən deyib.

Onun sözlərinə görə, bu, Moskva ilə Bakının öz arasında olan məsələdir.

"Qarabağı hər kəs Azərbaycan ayrılmaz hissəsi kimi tanıyıb. Status məsələsi bağlanıb. Bizim orada faktiki olaraq sülhməramlılarımız var. Amma bu məsələ artıq Ermənistan tərəfinə aid deyil, bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərə aid olan məsələdir. Hazırkı mərhələdə rus sülhməramlılarının mövcudluğu regionda sabitliyin möhkəmləndirməsində müsbət rol oynayır", - nazir vurğulayıb.

S.Lavrov bildirib ki, Vladimir Putin 2020-ci ildə müharibənin dayandırılmasında həlledici rol oynayıb: "Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında bəzi parametrləri, o cümlədən sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını, ticarət və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsi və sülh sazişinin imzalanmasını əhatə edən bir neçə üçtərəfli sənəd ən yüksək səviyyədə razılaşdırıldı. Son zamanlar müşahidə edirik ki, bütün bu razılıqların əldə olunmasından sonra qərbli həmkarlarımız Rusiyanın bu istiqamətdə irəliləyişə nail olmasını düzgün saymır. Onlar Azərbaycan və Ermənistanı Brüsselə, Parisə, Vaşinqtona, Praqaya çağırır. Yeri gəlmişkən, 2020-ci ildə də Praqada Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 1991-ci il sərhədləri çərçivəsində tanıdığını bildirən sənəd imzaladı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. Bu o deməkdir ki, o vaxt Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlanan Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir".

