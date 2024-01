Nə PSJ, nə də "Real"... - Mbappeyə bu ölkədən xüsusi çağırış edildi

Səudiyyə Ərəbistanının Kral ailəsinin üzvü, şahzadə Abdullah Saad Əbdüləziz Əl Səud PSJ-nin hücumçusu Kilian Mbappe barədə diqqətçəkən açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Mbappenin krallığa transfer olması yaxşı hal olar. O Mbappenin Səudiyyə Ərəbistanındakı hər hansı klubda forma geyinmək istədiyi ifadə edib.

“Əlbəttə ki, onu bəyənirik. Kilian Mbappe yaxşı oyunçudur, güclüdür və mid edirəm ki, onu Səudiyyə Ərəbistanında, çempionatımızda istənilən komandada görəcəyəm”, - o deyib.

