Medianın İnkişafı Agentliyinin Naxçıvan Regional İdarəsi yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qərar MEDİA Müşahidə Şurasının birinci iclasında qəbul edilib.

İclasda həmçinin Agentliyin strukturu da təsdiqlənib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.