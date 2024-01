Bu ədviyyat yaddaşı gücləndirir

Avropada Avitsenna adı ilə tanınan böyük alim, həkim, şair, filosof Əbu Əli Hüseyn ibn Abdulla ibn Sina dünya mədəniyyəti xəzinəsini zənginləşdirən bir irs qoyub gedib.



Mətbuat.az xəbər verir ki, tibb sahəsinə verdiyi böyük töhfələrlə tanınan İbn Sina "El-Kanun fi't-Tıb" əsərində zəkanın inkişafına töhfə verə biləcək bir ədviyyatdan bəhs etmişdir. Həmin ədviyyat hər gün istifadə etdiyimiz istiotdur. Əsərdə verilən məlumata görə, istiot yaddaşı gücləndirir.

Yaddaş zəifliyi əvvəllər yalnız yaşlı insanlarda müşahidə edilirdisə, bu gün gənclərdə də tez-tez rast gəlinən problemə çevrilib.

Seyranə Quliyeva / Mətbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.