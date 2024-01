Ötən ilin sentyabrında antiterror əməliyyatında ağır yaralanan və komada olan hərbçimiz vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbçimiz, 2002-ci il təvəllüdlü Qasımov Hacıəli Tahir oğlu 4 ay sonra Bakıda müalicə aldığı klinikada şəhidlik zirvəsinə ucalıb.

Şəhidimiz, Tovuz rayon Qaraxanlı kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Qasımov Hacıəli Tahir oğlu doğulduğu kənddə dəfn ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.