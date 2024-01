Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri ilə Neftçala rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Anar Məmmədov saxlanılıb.

Bua barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Həmin şəxsdən nömrəsi silinmiş “AK-74” markalı avtomat silahı, 1 ədəd patron darağı və 27 ədəd patron, həmçinin 120 qrama yaxın heroin aşkar olunaraq götürülüb.

Araşdırma aparılır.

