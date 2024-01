Diabet xəstəliyini tarixə qovuşduracaq ixtira

Diabet xəstələrinin həyatında inqilab edəcək bir ixtira olunub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Norveç və Avstraliya universitetlərinin birgə araşdırması insulin infeksiyalarını tarixə çevirə bilər.



Sidney Universiteti və Norveç Arktika Universitetinin alimlərinin apardıqları araşdırmalar nəticəsində yeməli insulin hazırlanıb.

“Nature Nanotechnology” elmi jurnalında dərc edilən məqaləyə görə, yeməli insulini bədənə kapsul şəklində və ya görünməz nano-daşıyıcılar vasitəsilə şokolad parçasına yerləşdirməklə qəbul etmək olar.

Tədqiqatın iştirakçılarından olan Arktika Universitetinin professoru Peter McCourt bildirib ki, insulini bu şəkildə qəbul etmək daha yaxşıdır, çünki bədənin təcili olaraq insulinə ehtiyacı olan hissələrinə maddəni tez çatdırmaq mümkündür:

"İnsulin şprislə vurulduqda bütün bədənə yayılır və bu da arzuolunmaz yan təsirlərə səbəb ola bilər”.

Bu gün bir çox dərmanlar ağızdan qəbul edilsə də, şəkərli diabet xəstələri indiyə qədər bədənlərinə insulin vurmaq məcburiyyətində qalıblar.

Peter McCourt bu problemin səbəbinin nanodaşıyıcılarla orqanizmə qəbul edilən insulinin mədədə parçalanması və buna görə də orqanizmin ehtiyac duyduğu nayihələrə çata bilməməsi olduğunu bildirib.

Tədqiqat çərçivəsində əldə edilən nəticələr bu problemi aradan qaldırır.

"Biz insulinin mədə turşusu və həzm fermentləri tərəfindən parçalanmasının qarşısını alacaq bir üsul hazırladıq. Beləliklə, insulin, strukturu zədələnmədən, getməsi lazım olan qaraciyərə çata bilir", - deyə Makkurt bildirib.

Bildirilib ki, inkişaf etdirilən örtük qaraciyərdə yalnız qan şəkəri yüksəldikdə aktivləşən fermentlər tərəfindən parçalanıb.

"Qan şəkəri aşağıdırsa, insulin ifraz olunmur".

Tədqiqatın qabaqcıllarından olan Sidney Universitetindən Nicholas J. Hunt, qeyd edib ki, bu, qanda şəkər yüksəldiyi zaman insulinin qaraciyərdən sürətlə ifraz olunması deməkdir. Daha da əhəmiyyətlisi, qan şəkəri aşağıdırsa, insulin ifraz olunmur.

Şifahi olaraq qəbul edilə bilən yeni insulinin əvvəlcə qurd, siçan və siçovullar üzərində sınaqdan keçirildiyi, daha sonra babunlarla da sınaq aparıldığı bildirilib.

Tədqiqatçılar deyirlər ki, yeni insulin metodu ilə uğurlu nəticələr əldə olunarsa, 2025-ci ildən insanlar üzərində sınaqdan keçiriləcək.

