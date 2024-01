Türkiyə Superliqasının 23-c turunda "Qalatasaray" "Qaziantep"i qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, matç meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. "Qalatasaray" hesabda geridə olsa da, qələbə qazana bilib.

Bu qələbə ilə xalını 60-a çatdıran "Qalatasaray" turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşıb. "Fənərbaxça" eyni xalla 1-cidir. "Qaziantep" isə 23 xalla 17-cidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.