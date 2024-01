Bu ilin şanslı günləri bəlli oldu: Bürclərə uğur, xoşbəxtlik gətirəcək

2024-cü ilin astroloji baxımdan ən vacib tarixləri açıqlanıb.

Metbuat.az- xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, həyatında yeni başlanğıclar üçün addım atmaq istəyənlərə bu tarixlər uğur gətirə bilər.

Fevral ayından başqa qarşıdan gələn bütün aylarda bürclər üçün əlamətdar hadisələrlə yadda qalacaq.

Həmin tarixlər aşağıdakılardır:

Mart ayı -1, 2, 8 22, 24, 28

Aprel -18,19, 20, 21

May-11,31

İyun - 4,5,6

İyul - 8

Avqust -7,14

Sentyabr -14, 15

Oktyabr -4,5, 6

Noyabr -22

Astroloqlar deyir ki, bürclər bu tarixlərdə karyeraları istiqamətində addımlar ata, müqavilə bağlaya, evlilik təklifi, və digər planlarını həyata keçirə bilərlər.

Aidə / Metbuat.az

