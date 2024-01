Qurban Qurbanovdan böyük jest - Bu klubun kommunal xərclərini ödədi

"Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov I Liqa komandası "Zaqatala"nın kommunal xərclərini ödəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Report-a "Zaqatala"nın prezidenti Şaban Şirdanov məlumat verib.

O bildirib ki, əslən Zaqataladan olan mütəxəssis komandaya maliyyə köməkliyi göstərir:

"Musa Qurbanov klubun İdarə Heyətinin üzvüdür. Ciddi problemlər olanda müraciət edirdik. Komandaya forma alınmasından tutmuş qidalanmaya qədər, bir çox problemlərimiz olur. Eləcə də ev oyunlarını keçirdiyimiz stadionun icarə haqqı da var. Bildiyiniz kimi, Zaqatala İdman Kompleksi Gənclər və İdman Nazirliyinin balansındadır. Kompleks rəhbərliyi də bizə xeyli güzəştə gedib. Arenanın kommunal xərclərini isə Qurban Qurbanovun köməyi sayəsində ödədik. Bu kimi problemlərin həlli baxımından Futbolun İnkişaf Fondu (FİF) da ötən ilin avqustundan bəri çox səmərəli işlər görüb".

Ş.Şirdanov hesab edir ki, "Zaqatala" PFK-"Biznes klub" layihəsi komandanın maliyyə problemlərini yoluna qoyması üçün vasitə ola bilər:"Bu layihə əsas sponsor olmadığı zaman bir neçə imkanlı şəxsin kiçik dəstəyi ilə kluba kömək etməsinə şərait yaradır. I Liqada sponsoru olmayan yeganə komanda "Zaqatala"dır. "Biznes klub"da iştirak edəcək qurumlardan biri hətta sonradan əsas sponsorumuz da ola bilər. Bu layihə özünü doğruldarsa, klub gələcəkdə öz sponsoru ilə fəaliyyət göstərəcək".

"Zaqatala"nın rəhbəri yanvarın 19-da baş tutan layihənin təqdimat tədbirindən sonra onlara müraciət daxil olmayıb:

"İlk tədbirimizdən sonra layihədə iştirakla bağlı müraciət edilməyib. Bəlkə də Futbolun İnkişaf Fondu müxtəlif şəxslərlə bu barədə əlaqə saxlayır. Ancaq bizə zəng vuran olmayıb. Əslində futbola yatırım bir növ riskdir. Çünki bu sahəyə çəkilən xərclər qayıtmır. Hansısa sponsor yatırım edəndə isə onun qarşılığını görmək istəyir. Xeyriyyəçilik, sosial layihə indi davamlılıq üçün effektli olmur".

Qeyd edək ki, Qurban Qurbanovun futbolçu kimi ilk peşəkar komandası 1990/1991 mövsümündə Zaqatala "Daşqın"ı olub. Həmin vaxt komandaya Şaban Şirdanov baş məşqçilik edib.

