Tanınmış meyxanaçının qalmaqallı görüntüləri yayıldı - VİDEO

Nicat Rəhimovla Azər Baxşəliyevin aparıcılığı ilə hər həftə "Xəzər" telekanalında yayımlanan "Zarafat bir yana" verilişində xoşagəlməz hadisə yaşanıb.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, verilişin növbəti buraxılışının qonağı meyxanaçı Ələkbər Yasamallı olub. O, verilişdə izləyicilərdən birinin ona ünvanladığı sualı bəyənməyib. İzləyicinin verdiyi sualdan bərk qəzəblənən meyxanaçı iradlarını verilişdən sonra çay masası arxasında aparıcılarla bölüşüb. Sözügedən kadrları Nicat Rəhimov instaqramda payaşıb.

"Hanı o uşaq, mən niyə gedirəm onun yanına, o gəlsin bura. Tamaşaçıların qarşısında o sualın verilməsi düz gəlmir. Uşağa zəng gəldi, mənə elə gəlir ki, Namiqin adamıdı. Yenə də Allahı bilər, özü bilər. Namiq də mənim dostumdur, amma bir az başqa cür olub". - Ələkbər Yasamallı videoda qeyd edib.



